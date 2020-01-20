Сьогодні в Австралії зафіксували понад 20 пожеж

КИЇВ. 20 січня. УНН. Тільки за сьогодні, 20 січня, в Австралії зафіксували більше 20 пожеж, деякі з них все ще не вдалось загасити чи навіть приборкати. Про це повідомляє УНН із посиланням на карту на сайті VicEmergency.