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Сьогодні в Австралії зафіксували понад 20 пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Тільки за сьогодні, 20 січня, в Австралії зафіксували більше 20 пожеж, деякі з них все ще не вдалось загасити чи навіть приборкати. Про це повідомляє УНН із посиланням на карту на сайті VicEmergency.

Сьогодні в Австралії зафіксували понад 20 пожеж

Так, карта зображує австралійські пожежі та їхній стан у режимі реального часу.

Станом на 13:00 за українським часом, вдалось нарахувати більше 20 великих і маленьких пожеж.

Одну пожежу площею у 12 га сьогодні вдалось локалізувати, також вдалось локалізувати велику пожежу біля населеного пункту Пасторія.

Так, у штаті Вікторія, в районі Аббеярда досі не ліквідували пожежу площею майже 101,854 тисяч гектарів, а неподалік від міста Еллерлі пожежа охопила 333,238 тисяч га.

Також все ще не вдається взяти під контроль пожежу, що вирує з суботи у 5 км на північ від міста-привида Сагган Багган, що оточене національним парком Алпайн.

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Вдалось взяти під контроль пожежу й на території майже у 1500 га у 50 км на південний-захід від міста Джиндабайн.

Велика пожежа, що наразі під контролем, зачепила і місто Кавендіш.

Зазначимо, що сьогодні, багато невеликих пожеж площею менше 30 га також знаходяться під контролем.

Усього, у штаті Новий Південний Вельс можна побачити 14 повідомлень-застережень на даний момент, що допомагають зорієнтуватись, якою дорогою та через яке місце краще не їхати.

Нагадаємо, що після лісових пожеж Австралію спочатку накрили пилові бурі, а потім побив аномальний град.

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