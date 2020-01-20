Сьогодні в Австралії зафіксували понад 20 пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Тільки за сьогодні, 20 січня, в Австралії зафіксували більше 20 пожеж, деякі з них все ще не вдалось загасити чи навіть приборкати. Про це повідомляє УНН із посиланням на карту на сайті VicEmergency.
Так, карта зображує австралійські пожежі та їхній стан у режимі реального часу.
Станом на 13:00 за українським часом, вдалось нарахувати більше 20 великих і маленьких пожеж.
Одну пожежу площею у 12 га сьогодні вдалось локалізувати, також вдалось локалізувати велику пожежу біля населеного пункту Пасторія.
Так, у штаті Вікторія, в районі Аббеярда досі не ліквідували пожежу площею майже 101,854 тисяч гектарів, а неподалік від міста Еллерлі пожежа охопила 333,238 тисяч га.
Також все ще не вдається взяти під контроль пожежу, що вирує з суботи у 5 км на північ від міста-привида Сагган Багган, що оточене національним парком Алпайн.
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Вдалось взяти під контроль пожежу й на території майже у 1500 га у 50 км на південний-захід від міста Джиндабайн.
Велика пожежа, що наразі під контролем, зачепила і місто Кавендіш.
Зазначимо, що сьогодні, багато невеликих пожеж площею менше 30 га також знаходяться під контролем.
Усього, у штаті Новий Південний Вельс можна побачити 14 повідомлень-застережень на даний момент, що допомагають зорієнтуватись, якою дорогою та через яке місце краще не їхати.
Нагадаємо, що після лісових пожеж Австралію спочатку накрили пилові бурі, а потім побив аномальний град.