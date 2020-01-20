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Сегодня в Австралии зафиксировали более 20 пожаров

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Только за сегодня, 20 января, в Австралии зафиксировали более 20 пожаров, некоторые из них все еще не удалось потушить или даже обуздать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карту на сайте VicEmergency.

Сегодня в Австралии зафиксировали более 20 пожаров

Так, карта изображает австралийские пожары и их состояние в режиме реального времени.

По состоянию на 13:00 по украинскому времени, удалось насчитать более 20 больших и маленьких пожаров.

Один пожар площадью 12 га сегодня удалось локализовать, также удалось локализовать крупный пожар возле населенного пункта Пастория.

Так, в штате Виктория, в районе Аббеярда до сих пор не ликвидировали пожар площадью почти 101,854 тысяч гектаров, а неподалеку от города Эллерли пожар охватил 333,238 тысяч га.

Также все еще не удается взять под контроль пожар, бушующий с субботы в 5 км к северу от города-призрака Сагган Багган, окруженный национальным парком Алпайн.

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Удалось взять под контроль пожар и на территории почти в 1500 га в 50 км к юго-западу от города Джиндабайн.

Крупный пожар, который сейчас под контролем, задел и город Кавендиш.

Отметим, что сегодня, много небольших пожаров площадью менее 30 га также находятся под контролем.

Всего в штате Новый Южный Уэльс можно увидеть 14 сообщений-предупреждений сейчас, помогающих сориентироваться, какой дорогой и через какое место лучше не ехать.

Напомним, что после лесных пожаров Австралию сначала накрыли пылевые бури, а потом побил аномальный град.

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