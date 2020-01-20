Сегодня в Австралии зафиксировали более 20 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Только за сегодня, 20 января, в Австралии зафиксировали более 20 пожаров, некоторые из них все еще не удалось потушить или даже обуздать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карту на сайте VicEmergency.
Так, карта изображает австралийские пожары и их состояние в режиме реального времени.
По состоянию на 13:00 по украинскому времени, удалось насчитать более 20 больших и маленьких пожаров.
Один пожар площадью 12 га сегодня удалось локализовать, также удалось локализовать крупный пожар возле населенного пункта Пастория.
Так, в штате Виктория, в районе Аббеярда до сих пор не ликвидировали пожар площадью почти 101,854 тысяч гектаров, а неподалеку от города Эллерли пожар охватил 333,238 тысяч га.
Также все еще не удается взять под контроль пожар, бушующий с субботы в 5 км к северу от города-призрака Сагган Багган, окруженный национальным парком Алпайн.
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Удалось взять под контроль пожар и на территории почти в 1500 га в 50 км к юго-западу от города Джиндабайн.
Крупный пожар, который сейчас под контролем, задел и город Кавендиш.
Отметим, что сегодня, много небольших пожаров площадью менее 30 га также находятся под контролем.
Всего в штате Новый Южный Уэльс можно увидеть 14 сообщений-предупреждений сейчас, помогающих сориентироваться, какой дорогой и через какое место лучше не ехать.
Напомним, что после лесных пожаров Австралию сначала накрыли пылевые бури, а потом побил аномальный град.