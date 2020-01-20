Сегодня в Австралии зафиксировали более 20 пожаров

КИЕВ. 20 января. УНН. Только за сегодня, 20 января, в Австралии зафиксировали более 20 пожаров, некоторые из них все еще не удалось потушить или даже обуздать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карту на сайте VicEmergency.