Сьогодні УЄФА розгляне справу про скасування матчу "Швейцарія-Україна": аргументи сторін

Остаточне рішення Європейського союзу футбольних асоціацій очікується 26 листопада. Напередодні, розгляд справи відстрочили через складність питання.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй "Швейцарія-Україна" був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, тому як "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників.

Спочатку такий результат тестів викликав сумніви, тому як два наших гравці, які отримали позитивні результати, вже перехворіли "ковідом" ще у жовтні.

Однак провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерна відмовився. Навпаки - через рішення Роджера Харстолла вся наша команда була поміщена на карантин.

18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили без пояснення причин, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченка було 13 осіб.

Згідно з протоколом УЄФА, при наявності 13 і більше гравців з негативними ПЛР-тестами на "ковід" - команда має право грати. Але Україні у ньому було відмовлено.

Після повернення до Києва, усі збірники і представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

Таким чином Україна наполягає, що рішення про скасування матчу зі Швейцарією було помилковим і необгрунтованим.

Крім того, з боку УАФ були виконані всі умови і медпротоколи для того, щоб гра відбулася, підкреслюють в Асоціації.

Подальша доля поєдинку - в руках УЄФА. За словами експертів, існує три варіанти: перенесення матчу на пізніший термін, технічна поразка для однієї із команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1).

У Швейцарії заявили, що перенесення матчу на 2021 рік неможливе.

При цьому, багато функціонерів і журналісти сходяться на тому, що швейцарська сторона прямо зацікавлена ​​у технічній поразці України. В іншому випадку, збірна Швейцарії "вилітає" із дивізіону А.

Такого "розкладу" і мотиви не виключають зовнішнього і свідомого втручання у "результат" поєдинку, каже юрист Денис Бугай, який вже анонсував готовність УАФ домагатися справедливості у цій справі через звернення у міжнародні судові інстанції.

За словами Андрія Шевченка, найправильнішим і найбільш справедливим з точки зору "фейр-плей" буде рішення УЄФА про перегравання матчу.

Нагадаємо, українська діаспора Швейцарії викрила лікаря Люцерна у вибірковій "принциповості" по відношенню до футбольних команд.