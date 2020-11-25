Сегодня УЕФА рассмотрит дело об отмене матча "Швейцария-Украина": аргументы сторон

Окончательное решение Европейского союза футбольных ассоциаций ожидается 26 ноября. Накануне, рассмотрение дела отложили из-за сложности вопроса.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций "Швейцария - Украина" был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, потому как "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у троих украинских сборников.

Изначально такой результат тестов вызывал сомнения, потому как два наших игрока, получившие положительные результаты, уже переболели "ковидом" ещё в октябре.

Однако провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерна отказался. Напротив - по решению Роджера Харстолла вся наша команда была помещена на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали без пояснения причин, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченка было 13 человек.

Согласно протоколу УЕФА, при наличии 13 и более игроков с негативными ПЦР-тестами на "ковид" - команда имеет право играть. Но Украине в нем было отказано.

По возвращению в Киев, все сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили негативные результаты.

Таким образом Украина настаивает, что решение про отмену матча со Швейцарией было ошибочным и необоснованным.

Кроме того, со стороны УАФ были выполнены все условия и медпротоколы для того, чтобы игра состоялась, подчёркивают в Ассоциации.

Дальнейшая судьба поединка - в руках УЕФА. По словам экспертов, существует три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1).

В Швейцарии заявили, что перенос матча на 2021 год невозможен.

При этом, многие функционеры и журналисты сходятся на том, что швейцарская сторона прямо заинтересована в технически поражении Украины. В противном случае - сборная Швейцарии "вылетает" из дивизиона А.

Такой "расклад" и мотивы не исключают внешнего и сознательного вмешательства в "результат" поединка, говорит юрист Денис Бугай, который уже анонсировал готовность УАФ добиваться справедливости в этом деле по средствам обращения в международные судебные инстанции.

По словам Андрея Шевченка, самым правильным и справедливым с точки зрения "фейр-плей" будет решение УЕФА о переигровке матча.

Напомним, украинская диаспора Швейцарии разоблачила врача Люцерна в выборочной "принципиальности" по отношению к футбольным командам.