Сегодня УЕФА рассмотрит дело об отмене матча "Швейцария-Украина": аргументы сторон
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня, 25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА рассмотрит дело об отмене матча "Швейцария - Украина", передает УНН со ссылкой на заявление УАФ.
Окончательное решение Европейского союза футбольных ассоциаций ожидается 26 ноября. Накануне, рассмотрение дела отложили из-за сложности вопроса.
Напомним, матч 6-го тура Лиги наций "Швейцария - Украина" был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, потому как "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у троих украинских сборников.
Изначально такой результат тестов вызывал сомнения, потому как два наших игрока, получившие положительные результаты, уже переболели "ковидом" ещё в октябре.
Однако провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерна отказался. Напротив - по решению Роджера Харстолла вся наша команда была помещена на карантин.
18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали без пояснения причин, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченка было 13 человек.
Согласно протоколу УЕФА, при наличии 13 и более игроков с негативными ПЦР-тестами на "ковид" - команда имеет право играть. Но Украине в нем было отказано.
По возвращению в Киев, все сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили негативные результаты.
Таким образом Украина настаивает, что решение про отмену матча со Швейцарией было ошибочным и необоснованным.
Кроме того, со стороны УАФ были выполнены все условия и медпротоколы для того, чтобы игра состоялась, подчёркивают в Ассоциации.
Дальнейшая судьба поединка - в руках УЕФА. По словам экспертов, существует три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1).
В Швейцарии заявили, что перенос матча на 2021 год невозможен.
При этом, многие функционеры и журналисты сходятся на том, что швейцарская сторона прямо заинтересована в технически поражении Украины. В противном случае - сборная Швейцарии "вылетает" из дивизиона А.
Такой "расклад" и мотивы не исключают внешнего и сознательного вмешательства в "результат" поединка, говорит юрист Денис Бугай, который уже анонсировал готовность УАФ добиваться справедливости в этом деле по средствам обращения в международные судебные инстанции.
По словам Андрея Шевченка, самым правильным и справедливым с точки зрения "фейр-плей" будет решение УЕФА о переигровке матча.
Напомним, украинская диаспора Швейцарии разоблачила врача Люцерна в выборочной "принципиальности" по отношению к футбольным командам.