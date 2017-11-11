Сьогодні у Варшаві пройде масштабний марш ультраправих сил

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Представники ультраправих екстремістських організацій збираються в суботу, 11 листопада, на День незалежності Польщі, у Варшаві для участі у марші, який стане одним з найбільших у Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

До його організаторів входять Національно-радикальний табір, Національний рух та Всепольська молодь – радикальні групи, які простежують своє коріння до антисемітських груп, які діяли до Другої світової війни. Гасло для цьогорічного заходу – "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент США Дональд Трамп цитував у липні під час відвідування Варшави.

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Рафал Панковський, голова антиекстремістської асоціації Never Again, каже, що, попри посилання на Бога, марш не варто розглядати як натхненний релігійними переконаннями. Далекоглядні "нео-язичники" планують взяти участь разом з римо-католицькими групами.

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"Ми знаємо, що Дональд Трамп не є дуже релігійною людиною, і думаю, що більшість організаторів також не дуже релігійні. Але вони використовують християнство як своєрідний маркер ідентифікації, який, в основному, полягає в тому, щоб бути антиісламським", – пояснив Панковський.

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Зазначається, що окрім польських радикалів, на марші будуть Екстремісти зі Швеції, Угорщини, Словаччини та інших країн. Протягом останніх років даний захід збирав десятки тисяч учасників.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вбачає паралелі між нинішнім зміцненням позицій популістських рухів в Європі та історичними подіями в Веймарській республіці на початку 1930-х років.

 

 

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