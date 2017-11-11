Сьогодні у Варшаві пройде масштабний марш ультраправих сил

До його організаторів входять Національно-радикальний табір, Національний рух та Всепольська молодь – радикальні групи, які простежують своє коріння до антисемітських груп, які діяли до Другої світової війни. Гасло для цьогорічного заходу – "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент США Дональд Трамп цитував у липні під час відвідування Варшави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС Польщі: ми ніколи не поставимо знак рівності між УПА і Армією Крайовою

Рафал Панковський, голова антиекстремістської асоціації Never Again, каже, що, попри посилання на Бога, марш не варто розглядати як натхненний релігійними переконаннями. Далекоглядні "нео-язичники" планують взяти участь разом з римо-католицькими групами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У шведському Гетерборзі відбулись сутички між неонацистами та поліцією

"Ми знаємо, що Дональд Трамп не є дуже релігійною людиною, і думаю, що більшість організаторів також не дуже релігійні. Але вони використовують християнство як своєрідний маркер ідентифікації, який, в основному, полягає в тому, щоб бути антиісламським", – пояснив Панковський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бібліотека не прийняла книги подаровані М.Трамп, "через расизм"

Зазначається, що окрім польських радикалів, на марші будуть Екстремісти зі Швеції, Угорщини, Словаччини та інших країн. Протягом останніх років даний захід збирав десятки тисяч учасників.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вбачає паралелі між нинішнім зміцненням позицій популістських рухів в Європі та історичними подіями в Веймарській республіці на початку 1930-х років.