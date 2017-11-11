Сегодня в Варшаве пройдет масштабный марш ультраправых сил

В число его организаторов входят Национально-радикальный лагерь, Национальное движение и Всепольская молодежь - радикальные группы, которые прослеживают свои корни к антисемитским группам, которые действовали до Второй мировой войны. Лозунг для нынешнего мероприятия - "Мы хотим Бога", слова из старой религиозной польской песни, которую президент США Дональд Трамп цитировал в июле во время посещения Варшавы.

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Рафал Панковский, председатель антиэкстремистской ассоциации Never Again, говорит, что, несмотря на ссылки на Бога, марш не стоит рассматривать как вдохновенный религиозными убеждениями. Дальновидные "нео-язычники" планируют принять участие вместе с римо-католическими группами.

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"Мы знаем, что Дональд Трамп не является очень религиозным человеком, и думаю, что большинство организаторов также не слишком религиозны. Но они используют христианство как своеобразный маркер идентификации, который, в основном, заключается в том, чтобы быть антиисламским", - пояснил Панковски .

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Отмечается, что кроме польских радикалов, на марше будут экстремисты из Швеции, Венгрии, Словакии и других стран. В последние годы данное мероприятие собирало десятки тысяч участников.

Напомним, Папа Римский Франциск видит параллели между нынешним укреплением позиций популистских движений в Европе и историческими событиями в Веймарской республике в начале 1930-х годов.