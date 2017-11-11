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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34860 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55814 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 64252 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67844 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58024 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97272 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100594 просмотра

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Сегодня в Варшаве пройдет масштабный марш ультраправых сил

Сегодня в Варшаве пройдет масштабный марш ультраправых сил

Киев  •  УНН

 • 13341 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Представители ультраправых экстремистских организаций собираются в субботу, 11 ноября, в День независимости Польши в Варшаве для участия в марше, который станет одним из крупнейших в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

В число его организаторов входят Национально-радикальный лагерь, Национальное движение и Всепольская молодежь - радикальные группы, которые прослеживают свои корни к антисемитским группам, которые действовали до Второй мировой войны. Лозунг для нынешнего мероприятия - "Мы хотим Бога", слова из старой религиозной польской песни, которую президент США Дональд Трамп цитировал в июле во время посещения Варшавы.

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Рафал Панковский, председатель антиэкстремистской ассоциации Never Again, говорит, что, несмотря на ссылки на Бога, марш не стоит рассматривать как вдохновенный религиозными убеждениями. Дальновидные "нео-язычники" планируют принять участие вместе с римо-католическими группами.

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"Мы знаем, что Дональд Трамп не является очень религиозным человеком, и думаю, что большинство организаторов также не слишком религиозны. Но они используют христианство как своеобразный маркер идентификации, который, в основном, заключается в том, чтобы быть антиисламским", - пояснил Панковски .

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Отмечается, что кроме польских радикалов, на марше будут экстремисты из Швеции, Венгрии, Словакии и других стран. В последние годы данное мероприятие собирало десятки тысяч участников.

Напомним, Папа Римский Франциск видит параллели между нынешним укреплением позиций популистских движений в Европе и историческими событиями в Веймарской республике в начале 1930-х годов.

 

 

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