Сьогодні у Торонто відбудеться спецзасідання щодо України у рамках G7
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у спеціальному засіданні у рамках зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн “Великої сімки”, що пройде у канадському місті Торонто. Темою обговорення стане доля українців, яких незаконно утримує Кремль, передає УНН.
“Вже в Торонто. На зустрічі міністрів закордонних справ країн „Великої сімки“ говоритиму про українців, яких незаконно утримує РФ, у т.ч. про справу Володимира Балуха. Людину намагаються зламати за відкриту проукраїнську позицію”, — написав Клімкін у Twitter.
Зазначимо, що Клімкін у рамках візиту до Торонто вже зустрівся з в.о. Держсекретаря США Джоном Саліваном на полях G7. Як інформує МЗС, глави відомств обговорили кроки у протидії російській агресії, миротворчі ініціативи та подальшу підтримку України міжнародною спільнотою.
Як повідомляв УНН, участь міністра закордонних справ України у заході має сприяти належному відображенню “українського питання” у дискусіях та підсумкових документах G7 у 2018 році.