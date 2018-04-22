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Сегодня в Торонто состоится спецзаседание по Украине в рамках G7

Киев • УНН

 • 13574 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в специальном заседании в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки", которое пройдет в канадском городе Торонто. Темой обсуждения станет судьба украинцев, которых незаконно удерживает Кремль, передает УНН.

Сегодня в Торонто состоится спецзаседание по Украине в рамках G7

“Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел стран „Большой семерки“ будем говорить о украинцах, которых незаконно удерживает РФ, в т.ч. о деле Владимира Балуха. Человека пытаются сломить за открытую проукраинскую позицию”, - написал Климкин в Twitter.

Отметим, что Климкин в рамках визита в Торонто уже встретился с и.о. Госсекретаря США Джоном Салливаном на полях G7. Как информирует МИД, главы ведомств обсудили шаги в противодействии российской агрессии, миротворческие инициативы и дальнейшую поддержку Украины международным сообществом.

Как сообщал УНН, участие министра иностранных дел Украины в мероприятии должно способствовать надлежащему отражению “украинского вопроса” в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году.

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