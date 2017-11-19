Сьогодні у світі відзначають День чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міжнародний чоловічий день святкують 19 листопада у більш ніж 60 країнах світу, передає УНН.
Всесвітній день чоловіків — свято, яке відзначається в першу суботу листопада.
Свято було запроваджено з ініціативи австрійського магістрату і керівництва відділення ООН у Відні. Колишнього президента СРСР Горбачова, до якого організатори свята звернулися з підтримкою, було обрано президентом Всесвітнього Дня Чоловіків. Ключовим моментом заходу було щорічне вручення Всесвітньої чоловічої премії видатним діячам політики, науки, бізнесу, культури, мистецтва. Серед лауреатів премії в різні роки були Папа Римський Іоанн Павло II, тележурналіст Ларрі Кінґ, модельєр Карл Лаґерфельд, музикант Пол Маккартні, співаки Лучано Паваротті, Хосе Каррерас, німецький політик Ганс Дітріх Ґеншер, режисер Стівен Спілберґ та багато інших відомих особистостей.
Чоловічому аналогу 8 березня вже 14 років - вперше його відзначили в Тринідад і Тобаго в 1999 році. Сьогодні світова громадськість приділяє все більше уваги цій події, адже останнім часом у багатьох країнах спостерігається активний утиск прав чоловіків.
Кожен рік 19 листопада в Австралії, країнах Карибського басейну, Північної Америки, Азії і Європи святкують Міжнародний день чоловіків. З кожним роком програма відзначання цього свята поширюється.
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Взагалі, свято не було створене для противаги Міжнародному жіночому дню, а для того, щоб показати проблеми чоловіків і їх корисний вклад у сім’ю, суспільство державу.
У 2003 році темою свята було чоловіче здоров’я, 2009 – позитивна роль чоловіків.