Сегодня в мире отмечают День мужчин

Всемирный день мужчин - праздник, который отмечается в первую субботу ноября.

Праздник был введен по инициативе австрийского магистрата и руководства отделения ООН в Вене. Бывший президент СССР Горбачев, к которому организаторы праздника обратились с поддержкой, был избран президентом Всемирного Дня Мужчин. Ключевым моментом мероприятия было ежегодное вручение Всемирной мужской премии выдающимся деятелям политики, науки, бизнеса, культуры, искусства. Среди лауреатов премии в разные годы были Папа Римский Иоанн Павел II, тележурналист Ларри Кинг, модельер Карл Лагерфельд, музыкант Пол Маккартни, певцы Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, немецкий политик Ганс Дитрих Геншер, режиссер Стивен Спилберг и многие другие известные личности.

Мужскому аналогу 8 марта уже 14 лет - впервые его отметили в Тринидаде и Тобаго в 1999 году. Сегодня мировая общественность уделяет все больше внимания этому событию, ведь в последнее время во многих странах наблюдается активное ущемление прав мужчин.

Каждый год 19 ноября в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Азии и Европы празднуют Международный день мужчин. С каждым годом программа празднования этого праздника распространяется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Католическое Рождество будет выходным, а 2 мая - рабочим днем

Отметим, что праздник не был создан для противовеса Международному женскому дню, а для того, чтобы показать проблемы мужчин и их полезный вклад в семью, общество государство.

В 2003 году темой праздника было мужское здоровье, 2009 - положительная роль мужчин.