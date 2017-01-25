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Сьогодні у Польщі стартує чемпіонат Європи з біатлону

Сьогодні у Польщі стартує чемпіонат Європи з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні у польському Душніки-Здруй стартує чемпіонат Європи з біатлону. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.

Змагання розпочнуться об 11:00 індивідуальною гонкою серед чоловіків. Україну у чоловічій гонці представлятимуть Олександр Жирний, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко та Андрій Доценко. У жіночій гонці, яка розпочнеться о 14:30, змагатимуться українки Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Яна Бондар.

Як повідомляв УНН, у Польщі Україну представлятимуть 10 біатлоністів:

Жінки: Юлія Джима, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Яна Бондар.

Чоловіки: Олександр Жирний, Віталій Кільчицький, Володимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Українські Національні Новини

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