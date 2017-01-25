Сегодня в Польше стартует чемпионат Европы по биатлону

Соревнования начнутся в 11:00 индивидуальной гонкой среди мужчин. Украину в мужской гонке будут представлять Александр Жирный, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Андрей Доценко. В женской гонке, которая начнется в 14:30, будут соревноваться украинки Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Яна Бондарь.

Как сообщал УНН, в Польше Украину будут представлять 10 биатлонистов:

Женщины: Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Яна Бондарь.

Мужчины: Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.