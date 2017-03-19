Сьогодні у Львові перекриють центр міста

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні у Львові відбудеться молитовна хресна хода, в якій візьме участь близько 30 тисяч учасників. За маршрутом ходи ситуативно перекриватимуть дороги для проїзду транспорту. Хода триватиме з 15:00 до 19:00. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, передає УНН.

Маршрут пролягатиме від храму Св. Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22) — вул. Підвальна — пл. Митна — пл. Соборна — пл. Галицька — пл. Міцкевича ― пр. Свободи (проти руху) — вул. Академіка Гнатюка ― пл. Генерала Григоренка ― вул. Листопадового Чину — площа Св. Юра.

Поліція супроводжуватиме ходу і просить мешканців Львова оминати цю ділянку дороги у вказаний час і не паркувати автомобілі на узбіччях.

Громадський та приватний транспорт скеровуватимуть в об’їзд цієї ділянки під час проведення заходу.

Нагадаємо, сьогодні православні християни відзначають Хрестопоклонну неділю.

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