Сегодня во Львове перекроют центр города

Маршрут будет пролегать от храма Св. Архистратига Михаила (ул. Винниченко, 22) - ул. Подвальная - пл. Таможенная - пл. Соборная - пл. Галицкая - пл. Мицкевича - пр. Свободы (против движения) - ул. Академика Гнатюка - пл. Генерала Григоренко - ул. Ноябрьского Чина - площадь Св. Юра.

Полиция будет сопровождать шествие и просит жителей Львова обходить этот участок дороги в указанное время и не парковать автомобили на обочинах.

Общественный и частный транспорт будут направлять в объезд этого участка во время проведения мероприятия.

Напомним, сегодня православные христиане отмечают Крестопоклонную неделю.