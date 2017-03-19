Сегодня во Львове перекроют центр города
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня во Львове состоится молитвенное крестное шествие, в котором примут участие около 30 тыс. участников. По маршруту шествия будут ситуативно перекрывать дороги для проезда транспорта. Шествие пройдет с 15:00 до 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова, передает УНН.
Маршрут будет пролегать от храма Св. Архистратига Михаила (ул. Винниченко, 22) - ул. Подвальная - пл. Таможенная - пл. Соборная - пл. Галицкая - пл. Мицкевича - пр. Свободы (против движения) - ул. Академика Гнатюка - пл. Генерала Григоренко - ул. Ноябрьского Чина - площадь Св. Юра.
Полиция будет сопровождать шествие и просит жителей Львова обходить этот участок дороги в указанное время и не парковать автомобили на обочинах.
Общественный и частный транспорт будут направлять в объезд этого участка во время проведения мероприятия.
Напомним, сегодня православные христиане отмечают Крестопоклонную неделю.