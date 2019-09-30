Сьогодні у Києві вимикають фонтани
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Сьогодні київські фонтани припинять свою роботу до наступного сезону. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу підприємства "Київводфонду".
"Водограї у центрі столиці та в акваторії Русанівського каналу тішили киян та гостей міста протягом п’яти місяців. З 1 жовтня фахівці спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства "Київводфонд" розпочнуть підготовку водограїв до зими", - йдеться у повідомленні.
Фонтани будуть мити, чистити, а потім законсервують.
Вже з травня 2020 року столичні водограї відновлять свою роботу.
Як раніше повідомляв УНН, вимкнуть 8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – "Великий" та комплекс шести водограїв "Малі" (парна сторона вул. Хрещатик), фонтани "Водяна куля", "Каскадний" і "Засновники Києва" (непарна сторона вул. Хрещатик), а також фонтан "Хрещатик" на вул. Хрещатик, 25, фонтан на вул. Великій Васильківській, 119-121 та унікального комплексу в акваторії Русанівського каналу.