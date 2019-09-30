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Сегодня в Киеве выключают фонтаны

Киев • УНН

 • 11247 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня киевские фонтаны прекратят свою работу до следующего сезона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия "Киевводфонд".

Сегодня в Киеве выключают фонтаны

"Водопады в центре столицы и в акватории Русановского канала радовали киевлян и гостей города в течение пяти месяцев. С 1 октября специалисты специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" начнут подготовку фонтанов к зиме", - говорится в сообщении.

Фонтаны будут мыть, чистить, а потом законсервируют.

Уже с мая 2020 года столичные фонтаны возобновят свою работу.

Как ранее УНН сообщал, выключат 8 столичных фонтанов, а именно: на Майдане Независимости - "Большой" и комплекс шести фонтанов "Малые" (четная сторона ул. Крещатик), фонтаны "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева" (нечетная сторона ул. Крещатик), а также фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик, 25, фонтан на ул. Большой Васильковской, 119-121 и уникального комплекса в акватории Русановского канала.

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