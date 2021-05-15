Сьогодні у Києві та на Миколаївщині відбудеться пробне ЗНО

Деталі

Тестування розпочнеться об 11:00. Нагадують, що для допуску до пунктів тестування учасникам потрібно мати оригінал документа, за яким вони реєструвалися для участі в пробному ЗНО, запрошення-перепустку, а також засоби індивідуального захисту: маски (зокрема, виготовлені самостійно) або респіратор.

Окрім того, при собі необхідно мати дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також (за бажанням) прозору пляшку з питною водою, антисептик для рук.

Учасників, які запізнилися, до пункту проведення пробного ЗНО не допускатимуть.

Цитата

“Процедура допуску до пункту тестування передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників пробного ЗНО. Тому всі учасники мають стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома”, — попереджають майбутніх абітурієнтів.

Нагадаємо

В Українському центрі оцінювання якості освіти назвали дати проведення додаткової сесії Зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Повідомлялося, що учнів 4-х та 9-х класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації в 2021 році.