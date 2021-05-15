Сегодня в Киеве и в Николаевской области состоится пробное ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня, 15 мая, в Киеве и в Николаевской области состоится пробное внешнее независимое оценивание. Об этом информируют на сайте Освита.ua, пишет УНН.
Детали
Тестирование начнется в 11:00. Напоминают, что для допуска к пунктам тестирования участникам нужно иметь оригинал документа, по которому они зарегистрировались для участия в пробном ВНО, приглашение-пропуск, а также средства индивидуальной защиты: маски (в частности, изготовленные самостоятельно) или респиратор.
Кроме того, при себе необходимо иметь две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также (по желанию) прозрачную бутылку с питьевой водой, антисептик для рук.
Участников, опоздавших, до пункта проведения пробного ВНО не допускать.
Цитата
“Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников пробного ВНО. Поэтому все участники должны следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома ”, - предупреждают будущих абитуриентов.
Напомним
В Украинском центре оценивания качества образования назвали даты проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года. Сообщалось, что учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году.