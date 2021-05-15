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Сегодня в Киеве и в Николаевской области состоится пробное ВНО

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня, 15 мая, в Киеве и в Николаевской области состоится пробное внешнее независимое оценивание. Об этом информируют на сайте Освита.ua, пишет УНН.

Сегодня в Киеве и в Николаевской области состоится пробное ВНО

Детали

Тестирование начнется в 11:00. Напоминают, что для допуска к пунктам тестирования участникам нужно иметь оригинал документа, по которому они зарегистрировались для участия в пробном ВНО, приглашение-пропуск, а также средства индивидуальной защиты: маски (в частности, изготовленные самостоятельно) или респиратор.

Кроме того, при себе необходимо иметь две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также (по желанию) прозрачную бутылку с питьевой водой, антисептик для рук.

Участников, опоздавших, до пункта проведения пробного ВНО не допускать.

Цитата

“Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников пробного ВНО. Поэтому все участники должны следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома ”, - предупреждают будущих абитуриентов.

Напомним

В Украинском центре оценивания качества образования назвали даты проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года. Сообщалось, что учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году.

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