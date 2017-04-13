Сьогодні у Києві очікуються пориви вітру, а завтра - дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні, 13 квітня, до кінця доби очікуються пориви вітру 15-18 м/с, передає УНН.
Завтра синоптики передбачають часом невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 11-13° тепла.
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Як повідомляв УНН, цьогорічний березень став одним із найтепліших у Києві за 137 років спостереження.