Сьогодні у Києві обмежать рух транспорту через приїзд лідерів кількох країн

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“6 жовтня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у Києві пройдуть жалобні заходи, участь в яких візьмуть іноземні гості... У зв’язку із цим у столиці заплановані тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Шевченківського, Дарницького і Солом’янського районів”, — ідеться у повідомленні.

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Повідомляють, що столицю відвідають такі іноземні гості: президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог, президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, голова Парламенту Грузії Каха Кучава, маршалок Сенату Республіки Польща Томаш Гродзький, спікер шведського Риксдагу Андреас Норлен.