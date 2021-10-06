Сьогодні у Києві обмежать рух транспорту через приїзд лідерів кількох країн

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Сьогодні у столиці через заходи, присвячені роковинам трагедії Бабиного Яру, тимчасово обмежать рух транспорту. Про це напередодні повідомило Управління державної охорони України, передає УНН.

Цитата

“6 жовтня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у Києві пройдуть жалобні заходи, участь в яких візьмуть іноземні гості... У зв’язку із цим у столиці заплановані тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Шевченківського, Дарницького і Солом’янського районів”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

Повідомляють, що столицю відвідають такі іноземні гості: президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог, президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, голова Парламенту Грузії Каха Кучава, маршалок Сенату Республіки Польща Томаш Гродзький, спікер шведського Риксдагу Андреас Норлен.

Нагадаємо

У неділю, 3 жовтня, у Києві відбувся Марш пам’яті жертв Бабиного Яру.

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