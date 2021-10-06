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Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта из-за приезда лидеров нескольких стран

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Сегодня в столице из-за мероприятий, посвященных годовщине трагедии Бабьего Яра, временно ограничат движение транспорта. Об этом накануне сообщило Управление государственной охраны Украины, передает УНН.

Цитата

“6 октября в 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра в Киеве пройдут траурные мероприятия, участие в которых примут иностранные гости ... В связи с этим в столице запланированы временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Шевченковского , Дарницкого и Соломенского районов”, — говорится в сообщении.

Добавим

Сообщают, что столицу посетят такие иностранные гости: президент Государства Израиль Ицхак Герцог, президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель парламента Грузии Каха Кучава, маршал Сената Республики Польша Томаш Гродзкий, спикер шведского Риксдага Андреас Норлен.

Напомним

В воскресенье, 3 октября, в Киеве состоялся Марш памяти жертв Бабьего Яра.

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