Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта из-за приезда лидеров нескольких стран

Напомним
В воскресенье, 3 октября, в Киеве состоялся Марш памяти жертв Бабьего Яра.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Сегодня в столице из-за мероприятий, посвященных годовщине трагедии Бабьего Яра, временно ограничат движение транспорта. Об этом накануне сообщило Управление государственной охраны Украины, передает УНН.
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“6 октября в 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра в Киеве пройдут траурные мероприятия, участие в которых примут иностранные гости ... В связи с этим в столице запланированы временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Шевченковского , Дарницкого и Соломенского районов”, — говорится в сообщении.
Добавим
Сообщают, что столицу посетят такие иностранные гости: президент Государства Израиль Ицхак Герцог, президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель парламента Грузии Каха Кучава, маршал Сената Республики Польша Томаш Гродзкий, спикер шведского Риксдага Андреас Норлен.
Напомним
В воскресенье, 3 октября, в Киеве состоялся Марш памяти жертв Бабьего Яра.