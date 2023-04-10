Сьогодні у деяких районах Броварів вимкнуть світло
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За повідомленнями мера Броварів Ігоря Сапожка, у зв'язку з проведенням робіт по перепідключенню однієї з міських ТП на нові ввідні кабелі, у деяких будинках до вечора буде відсутнє світло, передає УНН.
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"У зв'язку з проведенням робіт по перепідключенню однієї з міських ТП на нові ввідні кабелі, сьогодні, 10 квітня, з 09.00 год. орієнтовно до 17.00 год. буде відключено ряд багатоквартирних", - повідомив Сапожко.
Доповнення
Виробництво електроенергії в Україні повністю забезпечує потребу споживачів. Як вказано, станом на 7 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. Також в енергосистемі наявний резерв потужності, що підвищує її надійну роботу.