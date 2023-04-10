Сьогодні у деяких районах Броварів вимкнуть світло

Цитата

"У зв'язку з проведенням робіт по перепідключенню однієї з міських ТП на нові ввідні кабелі, сьогодні, 10 квітня, з 09.00 год. орієнтовно до 17.00 год. буде відключено ряд багатоквартирних", - повідомив Сапожко.

Доповнення

Виробництво електроенергії в Україні повністю забезпечує потребу споживачів. Як вказано, станом на 7 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. Також в енергосистемі наявний резерв потужності, що підвищує її надійну роботу.