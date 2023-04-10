Сегодня в некоторых районах Броваров выключат свет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По сообщениям мэра Броваров Игоря Сапожко, в связи с проведением работ по переподключению одной из городских ТП на новые вводные кабели, в некоторых домах до вечера будет отсутствовать свет, передает УНН.
Цитата
"В связи с проведением работ по переподключению одной из городских ТП на новые вводные кабели, сегодня, 10 апреля, с 09.00 ч. ориентировочно до 17.00 ч. будет отключен ряд многоквартирных", - сообщил Сапожко.
Дополнение
Производство электроэнергии в Украине полностью обеспечивает потребность потребителей. Как указано, по состоянию на 7 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. Также в энергосистеме имеется резерв мощности, что повышает ее надежную работу.