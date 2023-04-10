Сегодня в некоторых районах Броваров выключат свет

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"В связи с проведением работ по переподключению одной из городских ТП на новые вводные кабели, сегодня, 10 апреля, с 09.00 ч. ориентировочно до 17.00 ч. будет отключен ряд многоквартирных", - сообщил Сапожко.

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Производство электроэнергии в Украине полностью обеспечивает потребность потребителей. Как указано, по состоянию на 7 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. Также в энергосистеме имеется резерв мощности, что повышает ее надежную работу.