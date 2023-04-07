В енергосистемі є резерв, але світло треба економити - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Виробництво електроенергії в Україні повністю забезпечує потребу споживачів. У Чернівецькій області через негоду є пошкодження у мережах. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", закликавши ощадливо споживати електроенергію, пише УНН.
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Як вказано, станом на 7 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. Також в енергосистемі наявний резерв потужності, що підвищує її надійну роботу. Водночас через несприятливу погоду є пошкодження у розподільчих мережах у Чернівецькій області, повідомили у компанії.
"Хоча ситуація в енергосистемі стабілізувалася, однак через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена. Тому просимо ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, рівномірно розподіляти використання потужних приладів упродовж доби", - закликали в Укренерго.
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В Укренерго стверджують, що найближчі шість місяців в Україні буде достатньо електроенергії для покриття потреб.