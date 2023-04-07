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В энергосистеме есть резерв, но свет надо экономить - Укрэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Производство электроэнергии в Украине полностью обеспечивает потребность потребителей. В Черновицкой области из-за непогоды есть повреждения в сетях. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", призвав экономно потреблять электроэнергию, пишет УНН.

Детали

Как указано, по состоянию на 7 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. Также в энергосистеме имеется резерв мощности, что повышает ее надежную работу. В то же время из-за неблагоприятной погоды есть повреждения в распределительных сетях в Черновицкой области, сообщили в компании.

"Хотя ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, которые были нанесены агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена. Поэтому просим экономно потреблять электроэнергию и, по возможности, равномерно распределять использование мощных приборов в течение суток", - призвали в Укрэнерго.

Дополнение

В Укрэнерго утверждают, что ближайшие шесть месяцев в Украине будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей.

Украинские Национальные Новости

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