В энергосистеме есть резерв, но свет надо экономить - Укрэнерго

Детали

Как указано, по состоянию на 7 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. Также в энергосистеме имеется резерв мощности, что повышает ее надежную работу. В то же время из-за неблагоприятной погоды есть повреждения в распределительных сетях в Черновицкой области, сообщили в компании.

"Хотя ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, которые были нанесены агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена. Поэтому просим экономно потреблять электроэнергию и, по возможности, равномерно распределять использование мощных приборов в течение суток", - призвали в Укрэнерго.

Дополнение

В Укрэнерго утверждают, что ближайшие шесть месяцев в Украине будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей.