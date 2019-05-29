Сьогодні у Баку стане відомим володар трофею Ліги Європи

У 14 матчах цього розіграшу Ліги Європи “Челсі” здобув 11 перемог і тричі зіграв внічию. Лондонці легко вийшли з групи, в плей-оф впевнено розібралися з “Мальме”, київським “Динамо” і “Славією”, але франкфуртський “Айнтрахт” здолали тільки в серії пенальті після двох нічиїх з рахунком 1:1.

“Челсі” лише вдруге бере участь в Лізі Європи і вдруге зіграє в фіналі. У сезоні 2012/13 лондонці стали переможцями турніру. В амстердамському фіналі вони виграли у “Бенфіки” 2:1 завдяки голу Браніслава Івановича на останніх хвилинах.

“Арсенал” їде в Баку на тлі п’ятиматчевої переможної серії в турнірі. На груповому етапі цієї Ліги Європи “каноніри” втратили лише два очки і вийшли в плей-оф за два тури до фінішу. В 1/16 і 1/8 фіналу команда стартувала гостьовими поразками від “БАТЕ” і “Ренна” відповідно, але потім перемагала на своєму полі і проходила в наступний раунд. Зате в чвертьфіналі та півфіналі англійці по два рази обіграли “Наполі” і “Валенсію”.

Підопічні Унай Емері ще жодного разу не вигравали в єврокубках у іншого англійського клубу (2 нічиї і 4 поразки). Три останні зустрічі завершилися поразками — в гостях у “Ліверпуля” в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2007/08 (2:4) і в обох півфінальних поєдинках наступного сезону проти “Манчестер Юнайтед” (0:1 вдома, 1:3 на виїзді).

Лондонські клуби, природно, багато разів зустрічалися в національних турнірах. В єврокубках ж їхні шляхи перетнулися лише раз. “Челсі” здобув перемогу над “Арсеналом” в чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2003/04. Після нічиєї 1:1 на “Стемфорд Брідж” “сині” перемогли 2:1 на “Хайбері” завдяки вирішальному голу лівого захисника Уейна Бріджа.

Зауважимо, що це третій фінал Ліги Європи УЄФА, в якому зіграють клуби з однієї національної асоціації. У першому з них — португальській — “Порту” мінімально переміг “Брагу” в Дубліні в 2011 році. Через рік в Бухаресті “Атлетіко” виявився сильнішим за “Атлетік” з Більбао в іспанському дербі — 3:0.

Додамо, матч стартуватиме о 22:00, а його обслуговуватиме італійська бригада арбітрів головним з яких стане Джанлука Роккі.