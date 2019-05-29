Сегодня в Баку станет известным обладатель трофея Лиги Европы

В 14 матчах этого розыгрыша Лиги Европы "Челси" одержал 11 побед и трижды сыграл вничью. Лондонцы легко вышли из группы, в плей-офф уверенно разобрались с "Мальме", киевским "Динамо" и "Славией", но франкфуртский "Айнтрахт" преодолели только в серии пенальти после двух ничьих со счетом 1:1.

"Челси" лишь во второй раз принимает участие в Лиге Европы и во второй раз сыграет в финале. В сезоне 2012/13 лондонцы стали победителями турнира. В амстердамском финале они выиграли у "Бенфики" 2:1 благодаря голу Бранислава Ивановича на последних минутах.

"Арсенал" едет в Баку на фоне пятиматчевую победной серии в турнире. На групповом этапе этой Лиги Европы "канониры" потеряли два очка и вышли в плей-офф за два тура до финиша. В 1/16 и 1/8 финала команда стартовала гостевыми поражениями от "БАТЭ" и "Ренна" соответственно, но затем побеждала на своем поле и проходила в следующий раунд. Зато в четвертьфинале и полуфинале англичане по два раза обыграли "Наполи" и "Валенсию".

Подопечные Унай Эмери еще ни разу не выигрывали в еврокубках у другого английского клуба (2 ничьи и 4 поражения). Три последние встречи завершились поражениями - в гостях у "Ливерпуля" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов-2007/08 (2: 4) и в обоих полуфинальных поединках следующего сезона против "Манчестер Юнайтед" (0:1 дома, 1:3 в выезде).

Лондонские клубы, естественно, много раз встречались в национальных турнирах. В еврокубках же их пути пересеклись лишь раз. "Челси" одержал победу над "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги чемпионов-2003/04. После ничьей 1:1 на "Стэмфорд Бридж" "синие" победили 2:1 в "Хайбери" благодаря решающем гола левого защитника Уэйна Бриджа.

Заметим, что это третий финал Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют клубы из одной национальной ассоциации. В первом из них - португальской - "Порту" минимально победил "Брагу" в Дублине в 2011 году. Через год в Бухаресте "Атлетико" оказался сильнее "Атлетик" из Бильбао в испанском дерби - 3:0.

Добавим, матч стартует в 22:00, а обслуживать его будет итальянская бригада арбитров главным из которых станет Джанлука Рокки.