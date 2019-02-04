Сьогодні ТСК розгляне розкрадання армії Гриценком

"Засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки вул. Садова, 3а, к.1224", - повідомили у прес-службі.

Засідання розпочнеться о 15:00.

Як повідомляв УНН, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розкрадань у ЗСУ протягом 2004-2017 років голова комісії Іван Вінник заявив, що за часів Гриценка було продано 200 танків, 145 БМП і десятки одиниць ППО.

Також, додав він, буде перевірена діяльність міністрів оборони після 2014 року.



Нагадаємо, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальні провадження щодо міністрів оборони України в період з 2005 по 2014 роки, які розпродували військове майно.