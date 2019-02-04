Сьогодні ТСК розгляне розкрадання армії Гриценком

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні о 15:00 відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних силах України, зокрема кандидатом у президенти Анатолієм Гриценком. Про це УНН повідомили у прес-службі ВР.

"Засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки вул. Садова, 3а, к.1224", - повідомили у прес-службі.

Засідання розпочнеться о 15:00.

Як повідомляв УНН, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розкрадань у ЗСУ протягом 2004-2017 років голова комісії Іван Вінник заявив, що за часів Гриценка було продано 200 танків, 145 БМП і десятки одиниць ППО.

Також, додав він, буде перевірена діяльність міністрів оборони після 2014 року.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальні провадження щодо міністрів оборони України в період з 2005 по 2014 роки, які розпродували військове майно.

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