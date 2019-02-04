Сегодня ВСК рассмотрит хищения армии Гриценко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня в 15:00 состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины, в частности кандидатом в президенты Анатолием Гриценко. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ВР.
"Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы ул. Садовая, 3а, к.1224", - сообщили в пресс-службе.
Заседание начнется в 15:00.
Как сообщал УНН, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно хищений в ВСУ в течение 2004-2017 годов председатель комиссии Иван Винник заявил, что во времена Гриценко было продано 200 танков, 145 БМП и десятки единиц ПВО.
Также, добавил он, будет проверена деятельность министров обороны после 2014 года.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовные производства относительно министров обороны Украины в период с 2005 по 2014 годы, которые продавали военное имущество.