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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76123 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101021 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135679 просмотра

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7 марта, 17:42 • 134173 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131518 просмотра

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Эксклюзив
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

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Сегодня ВСК рассмотрит хищения армии Гриценко

Сегодня ВСК рассмотрит хищения армии Гриценко

Киев  •  УНН

 • 11518 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня в 15:00 состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины, в частности кандидатом в президенты Анатолием Гриценко. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ВР.

"Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы ул. Садовая, 3а, к.1224", - сообщили в пресс-службе.

Заседание начнется в 15:00.

Как сообщал УНН, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно хищений в ВСУ в течение 2004-2017 годов председатель комиссии Иван Винник заявил, что во времена Гриценко было продано 200 танков, 145 БМП и десятки единиц ПВО.

Также, добавил он, будет проверена деятельность министров обороны после 2014 года.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовные производства относительно министров обороны Украины в период с 2005 по 2014 годы, которые продавали военное имущество.

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