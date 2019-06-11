Сьогодні Трибунал заслухає Україну в справі проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Сьогодні в Постійній палаті третейського суду - міжнародному арбітражному суді в нідерландському місті Гаага продовжаться усні слухання в рамках міждержавного арбітражного розгляду, ініційованого Україною проти Росії в 2016 році на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року для розгляду справи, що стосується прав прибережної держави в Чорному морі , Азовському морі і Керченській протоці. Свої аргументи сьогодні представить українська сторона, передає УНН.
Так, за інформацією, розміщеною на сайті суду, слухання розпочнуться о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) і триватимуть до 10:30.
Так, на даний момент слухання стосуються питання юрисдикції Арбітражного трибуналу для розгляду "великої справи України проти Росії" по суті.
Напередодні суд також опублікував позиції України і Росії щодо юрисдикції. Зазначено, що "Російська Федерація вважає, що суд не має юрисдикції за позовом України, оскільки суд не може визначати, яка держава є суверенною по сухопутній території Криму".
Україна в свою чергу, наполягає, що з моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році загальновизнаним, в тому числі і Росією, є те, що Крим є частиною України.