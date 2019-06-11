Сьогодні Трибунал заслухає Україну в справі проти РФ

Так, за інформацією, розміщеною на сайті суду, слухання розпочнуться о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) і триватимуть до 10:30.



Так, на даний момент слухання стосуються питання юрисдикції Арбітражного трибуналу для розгляду "великої справи України проти Росії" по суті.



Напередодні суд також опублікував позиції України і Росії щодо юрисдикції. Зазначено, що "Російська Федерація вважає, що суд не має юрисдикції за позовом України, оскільки суд не може визначати, яка держава є суверенною по сухопутній території Криму".



Україна в свою чергу, наполягає, що з моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році загальновизнаним, в тому числі і Росією, є те, що Крим є частиною України.





