Сьогодні суд у РФ розгляне продовження арешту Сущенка

"Нагадую, що завтра (27 листопада - ред.) о 9:30 в залі 404 в Мосміськсуді продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка. Слідство клопоче про продовження на 2 місяці, до 30 січня 2018 року", - повідомив захисник.

Також він додав, що його збираються позбавити статусу адвоката вже в грудні "за вказівкою російських спецслужб самі знаєте хто, щоб реалізувати щодо Романа Сущенка оперативну схему, як з Шаройком у Білорусі".

Нагадаємо, у Р.Сущенка в російському СІЗО падає зір.