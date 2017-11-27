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Сьогодні суд у РФ розгляне продовження арешту Сущенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Московський міський суд в РФ у понеділок розгляне клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка до 30 січня 2018 року. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Нагадую, що завтра (27 листопада - ред.) о 9:30 в залі 404 в Мосміськсуді продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка. Слідство клопоче про продовження на 2 місяці, до 30 січня 2018 року", - повідомив захисник.

Також він додав, що його збираються позбавити статусу адвоката вже в грудні "за вказівкою російських спецслужб самі знаєте хто, щоб реалізувати щодо Романа Сущенка оперативну схему, як з Шаройком у Білорусі".

Нагадаємо, у Р.Сущенка в російському СІЗО падає зір.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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