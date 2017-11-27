Сегодня суд в РФ рассмотрит продление ареста Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Московский городской суд в РФ в понедельник рассмотрит ходотайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко до 30 января 2018 года. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Напоминаю, что завтра (27 ноября - ред.) в 9:30 в зале 404 в Мосгорсуде продление срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко. Следствие ходатайствует о продлении на 2 месяца, до 30 января 2018 года", - сообщил защитник.
Также он добавил, что его собираются лишить статуса адвоката уже в декабре "по указке российских спецслужб сами знаете кто, чтобы реализовать в отношении Романа Сущенко оперативную схему, как с Шаройко в Беларуси".
Напомним, у Р.Сущенко в российском СИЗО падает зрение.