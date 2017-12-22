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Сьогодні суд обере міру запобіжного заходу Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні Апеляційний суд Києва розгляне апеляцію Генпрокуратури щодо зміни запобіжного заходу екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Апеляційного суду.

Сьогодні суд обере міру запобіжного заходу Саакашвілі

Так, засідання по апеляції щодо відмови в застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту екс-голови Одеської ОДА призначено на 11.15, 22 грудня 2017 року.

Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії Саакашвілі на час розслідування, при цьому не обравши йому запобіжного заходу.

У свою чергу, 15 грудня Генеральна прокуратура України подала скаргу в Апеляційний суд Києва на відмову попередньої судової інстанції відправити екс-президента Грузії під домашній арешт.

 

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