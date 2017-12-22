Сегодня суд изберет меру пресечения Саакашвили

Так, заседание по апелляции об отказе в применении меры пресечения в виде домашнего ареста экс-главы Одесской ОГА назначено на 11.15, 22 декабря 2017 года.

Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Грузии Саакашвили на время расследования, при этом не выбрав ему меры пресечения.

В свою очередь, 15 декабря Генеральная прокуратура Украины подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей судебной инстанции отправить экс-президента Грузии под домашний арест.