Сьогодні суд розгляне продовження запобіжних заходів Полякову та Розенблату
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва сьогодні о 14:00 розгляне клопотання про продовження запобіжних заходів народним депутатам Максиму Полякову та Бореславу Розенблату. Про це УНН повідомило джерело в суді.
Проте, як пояснив співрозмовник, суд не має законних підстав для продовження строків запобіжних заходів понад визначений раніше строк досудового розслідування, який спливає 19 грудня 2017 року.
"Як НАБУ і САП збираються і далі не тільки підтримувати клопотання про продовження запобіжних заходів, але й продовжувати досудове розслідування, якщо рішення про продовження його строків через тривале закордонне відрядження дотепер не прийняте і не підписане керівником САП, якому раніше адресувалося клопотання про продовження строків досудового розслідування по цьому гучному кримінальному провадженню", - зауважив співрозмовник.
Нагадаємо, на початку листопада у САП заявили, що найближчим часом завершать розслідування справи М.Полякова і Б.Розенблата.