Сегодня суд рассмотрит продление мер пресечения Полякову и Розенблату
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева сегодня в 14:00 рассмотрит ходатайство о продлении мер пресечения народным депутатам Максиму Полякову и Бореслав Розенблат. Об этом УНН сообщил источник в суде.
Однако, как пояснил собеседник, суд не имеет законных оснований для продления сроков мер сверх определенного ранее срока досудебного расследования, заканчивающегося 19 декабря 2017 года.
"Как НАБУ и САП собираются и дальше не только поддерживать ходатайство о продлении меры предосторожности, но и продолжать досудебное расследование, если решение о продлении его сроков за длительную заграничную командировку до сих пор не принято и не подписано руководителем САП, которому ранее было адресовано ходатайство о продлении сроков досудебного расследование по этому громкому уголовному производству", - отметил собеседник.
Напомним, в начале ноября в САП заявили, что в ближайшее время завершат расследование дела М.Полякова и Б.Розенблата