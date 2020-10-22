Сьогодні суд розгляне апеляцію "Привату" на рішення про стягнення 350 млн доларів на користь Суркісів

Рішення на користь офшорних компаній Суркісів було винесено 2 вересня без розгляду спору по суті, в якості забезпечення позову. Тоді, “Приват” і Мінфін відразу заявили про наміри оскаржувати постанову в апеляційній інстанції.

8 вересня Верховний суд зупинив виконання відповідної постанови судді Печерського суду Вовка.

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Нагадаємо, члени сім’ї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (в кіпрській філії) Суркіси тримали депозити під рекордно високі і неіснуючі в інших банках відсотки.

У НБУ впевнені, що олігархи отримували кредити і розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливими домовленостями з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll.

Суркіси, в свою чергу, намагаються довести, що “не пов’язані з колишніми власниками банку”, і скасувати процедуру bail-in. При цьому, вони фактично підтверджують свою “зв’язаність” в Лондонському суді, де визнають наявність сильних медіаактивів з колишнім власником банку.

Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 млн доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню.

15 червня Верховний Суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.