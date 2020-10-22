Сьогодні суд розгляне апеляцію "Привату" на рішення про стягнення 350 млн доларів на користь Суркісів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні, 22 жовтня, заплановано засідання Київського апеляційного суду з розгляду апеляції ПриватБанку на постанову судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка про примусове стягнення 350 млн доларів на користь сім’ї Суркісів, передає УНН.
Рішення на користь офшорних компаній Суркісів було винесено 2 вересня без розгляду спору по суті, в якості забезпечення позову. Тоді, “Приват” і Мінфін відразу заявили про наміри оскаржувати постанову в апеляційній інстанції.
8 вересня Верховний суд зупинив виконання відповідної постанови судді Печерського суду Вовка.
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Нагадаємо, члени сім’ї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (в кіпрській філії) Суркіси тримали депозити під рекордно високі і неіснуючі в інших банках відсотки.
У НБУ впевнені, що олігархи отримували кредити і розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливими домовленостями з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll.
Суркіси, в свою чергу, намагаються довести, що “не пов’язані з колишніми власниками банку”, і скасувати процедуру bail-in. При цьому, вони фактично підтверджують свою “зв’язаність” в Лондонському суді, де визнають наявність сильних медіаактивів з колишнім власником банку.
Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 млн доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню.
15 червня Верховний Суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.