Сьогодні суд розгляне апеляцію на запобіжний захід екс-чоловіку Подкопаєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні Київський апеляційний суд розгляне апеляцію столичної прокуратури на запобіжний захід підозрюваному у державній зраді та шахрайстві Тимофію Нагорному, колишньому чоловіку відомої української гімнастки Лілії Подкопаєвої. Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Головного управління СБУ у Києві та Київській області Олег Валендюк, передає кореспондент УНН.
"Прокурор наполягає на обранні безальтернативного запобіжного заходу для підозрюваного... Розгляд апеляції відбудеться сьогодні", - сказав він.
Він нагадав, що Нагорному раніше обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 528 тис. грн.
Як повідомляв УНН, СБУ підозрює екс-чоловіка Подкопаєвої у співпраці з ФСБ та шахрайстві.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали колишнього чоловіка відомої української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного за підозрою у державній зраді та шахрайстві.