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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 52960 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сьогодні суд продовжить розгляд справи О.Попова

Київ • УНН

 • 7257 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва у вівторок продовжить розгляд справи щодо колишнього голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, передає УНН.

Сьогодні суд продовжить розгляд справи О.Попова

Як зазначається, початок засідання заплановано о 10:30.

На попередньому засіданні суд заслухав потерпілого у справі.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України інкримінує екс-голові КМДА Олександру Попову пособництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану у 2013 році.

Зокрема, його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ст.340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства) та ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 КК України (пособництво у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, які спричинили тяжкі наслідки).

Українські Національні Новини

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