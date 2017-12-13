Сьогодні суд переглядатиме запобіжний захід для Дронова та Зайцевої

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Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Клопотання про продовження запобіжних заходів учасникам смертельної ДТП у Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у Київському райсуді Харкова розглянуть сьогодні, передає УНН.

13 грудня, у Київському районному суді міста Харкова об 11.00 розпочнеться судове засідання з повторного обрання міри запобіжного заходу водійці Lexus Олені Зайцевій. У ті й же залі, орієнтовно о 14:00, будуть розглядати й клопотання про продовження міри запобіжного заходу водію Volkswagen Touareg - Генадію Дронову.

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Нагадаємо, 18 жовтня о 20.45 на перехресті вулиці Сумській і пер.Мечнікова зіткнулися автомобілі Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро - госпіталізовані. Через кілька днів померла ще одна постраждала в аварії.
Київський районний суд Харкова 20 жовтня обрав для 20-річної водійки Lexus Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (60 діб без права внесення застави). 8 листопада той же суд прийняв рішення взяти під варту другого учасника аварії - Геннадія Дронова - на 42 діб (без можливості внесення застави). Термін дії запобіжного заходу для обох підозрюваних закінчується 16 грудня.

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