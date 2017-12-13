Сегодня суд пересмотрит меру пресечения для Дронова и Зайцевой
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Ходатайство о продлении мер пресечения участникам смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в Киевском райсуде Харькова рассмотрят сегодня, передает УНН.
13 декабря, в Киевском районном суде города Харькова в 11.00 начнется судебное заседание по повторного избрания меры пресечения водителю Lexus Елене Зайцевой. В том же зале, ориентировочно в 14:00, будут рассматривать и ходатайство о продлении меры пресечения водителю Volkswagen Touareg - Геннадию Дронову.
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Напомним, 18 октября в 20.45 на перекрестке улицы Сумской и пер.Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. На месте погибли пять человек, шестеро были госпитализированы. Через несколько дней скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительницы Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). 8 ноября тот же суд принял решение взять под стражу второго участника аварии - Геннадия Дронова - на 42 суток (без возможности внесения залога). Срок действия меры пресечения для обоих подозреваемых заканчивается 16 декабря.