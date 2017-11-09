Сьогодні стартують матчі плей-оф відбору ЧС-2018

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В рамках європейського відбору до чемпіонату світу 2018 року пройдуть дві стартові стикові зустрічі, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

На стадіоні "Максимір" у Загребі хорватська національна команда зустрінеться із греками. У попередніх шести очних зустрічах греки здобули дві перемоги при одній поразці. Проте хорвати не програють вдома протягом 11 відбіркових матчів - 8 перемог і 3 нічиї.

На боці Греції виступає той факт, що команда жодного разу не поступилися на виїзді у відбірковому циклі ЧС-2018: 3 перемоги та 2 нічиї.

У другому протистоянні змагального вечору Північна Ірландія в Белфасті на "Уіндзор Парк" прийматиме Швейцарію.

Північна Ірландія виграла чотири з п'яти останніх матчів вдома, не пропустивши в них жодного разу (4 позитивні рахунки і 1 програш). Натомість Швейцарія відсвяткувала 9 перемог в 10 матчах групи В.

Зауважимо, що у1998 році північноірландці перемогли в домашньому спарингу (1:0), в 2004-му команди зіграли по нулях.

Варто відзначити, що гру Хорватія – Греція розсудить італійська бригада рефері на чолі із Джанлука Роккі. Гру за участі швейцарців буде судити румун Овідіу Хацеган.

Додамо також, обидві баталії стартуватимуть о 21:45.

Нагадаємо, завтра національна збірна України проведе товариську гру проти Словаччини.

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