Сегодня стартуют матчи плей-офф отбора ЧМ-2018

На стадионе "Максимир" в Загребе хорватский национальная команда встретится с греками. В предыдущих шести очных встречах греки одержали две победы при одном поражении. Однако хорваты не проигрывают дома в течение 11 отборочных матчей - 8 побед и 3 ничьи.

На стороне Греции выступает тот факт, что команда ни разу не уступили на выезде в отборочном цикле ЧМ-2018: 3 победы и 2 ничьи.

Во втором противостоянии соревновательного вечера Северная Ирландия в Белфасте на "Виндзор Парк" будет принимать Швейцарию.

Северная Ирландия выиграла четыре из пяти последних матчей дома, не пропустив в них ни разу (4 положительные счета и 1 проигрыш). Зато Швейцария отпраздновала 9 побед в 10 матчах группы В.

Заметим, что В 1998 году североирландцы победили в домашнем спарринге (1:0), в 2004-м команды сыграли по нулям.

Стоит отметить, что игра Хорватия - Греция рассудит итальянская бригада рефери во главе с Джанлука Рокки. Игру с участием швейцарцев будет судить румын Овидиу Хацеган.

Добавим также, обе баталии стартуют в 21:45.

Напомним, завтра национальная сборная Украины проведет товарищескую игру против Словакии.