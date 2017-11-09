Сегодня стартуют матчи плей-офф отбора ЧМ-2018

ukru
Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34804 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55670 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 64124 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67707 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57989 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97249 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100592 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129186 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116060 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 153674 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 106202 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

11 марта, 10:30 • 74625 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11:17 • 104851 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 107526 просмотра
Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

12:00 • 35086 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 107526 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 132608 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 129192 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 130906 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 153678 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 22109 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 110540 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 117596 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 118397 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 123597 просмотра
Актуальное
Сегодня стартуют матчи плей-офф отбора ЧМ-2018

Сегодня стартуют матчи плей-офф отбора ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 11140 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В рамках европейского отбора к чемпионату мира 2018 года пройдут две стартовые стыковые встречи, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

На стадионе "Максимир" в Загребе хорватский национальная команда встретится с греками. В предыдущих шести очных встречах греки одержали две победы при одном поражении. Однако хорваты не проигрывают дома в течение 11 отборочных матчей - 8 побед и 3 ничьи.

На стороне Греции выступает тот факт, что команда ни разу не уступили на выезде в отборочном цикле ЧМ-2018: 3 победы и 2 ничьи.

Во втором противостоянии соревновательного вечера Северная Ирландия в Белфасте на "Виндзор Парк" будет принимать Швейцарию.

Северная Ирландия выиграла четыре из пяти последних матчей дома, не пропустив в них ни разу (4 положительные счета и 1 проигрыш). Зато Швейцария отпраздновала 9 побед в 10 матчах группы В.

Заметим, что В 1998 году североирландцы победили в домашнем спарринге (1:0), в 2004-м команды сыграли по нулям.

Стоит отметить, что игра Хорватия - Греция рассудит итальянская бригада рефери во главе с Джанлука Рокки. Игру с участием швейцарцев будет судить румын Овидиу Хацеган.

Добавим также, обе баталии стартуют в 21:45.

Напомним, завтра национальная сборная Украины проведет товарищескую игру против Словакии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы