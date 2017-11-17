Сьогодні стартує 16 тур Української Прем'єр-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Харкові на ОСК "Металіст" лідер чемпіонату України "Шахтар" прийматиме "Олександрію" в рамках стартового туру 16-го туру УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".
"Шахтар" був сильнішим від олександрійців у 12 з-поміж 13 матчів турніру, одного разу домігся нічиєї. У домашніх поєдинках у "гірників" стовідсотковий результат: 6 перемог із загальною різницею м’ячів 14:1.
Крім того, "Олександрія" не може перемогти упродовж 6 турів чемпіонату. Підопічні Володимира Шарана 3 попередні поєдинки завершили внічию, поступившись до цього "Олімпіку". Наразі "Олександрія" з 12 пунктами займає лише 10-й рядок. "Шахтар" також втрачав очки в двох із трьох останніх зустрічах.
Зазначено, що разом із командою на гру полетів Тайсон, який тільки напередодні повернувся до Києва з розташування збірної Бразилії та встиг провести тренування.
Окрім того, захисник "оранжево-чорних" Ракицький також готується взяти участь у грі з "Олександрією" за три тижні без практики. Після кубкового протистояння із "Зорею" Ракицький через ушкодження пропустив зустрічі зі "Сталлю", "Фейєнордом" та "Маріуполем".
Додамо також, матч відбудеться о 19:00 на харківському ОСК "Металіст".
Як повідомляв УНН, Апеляційний комітет ФФУ зарахував "Динамо" технічну поразку за неявку на гру з "Маріуполем".