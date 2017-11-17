Сегодня стартует 16 тур Украинской Премьер-лиги

“Шахтер” был сильнее александрийцев в 12 среди 13 матчей турнира, однажды добился ничьей. В домашних поединках у “горняков” стопроцентный результат: 6 побед с общей разницей мячей 14:1.

Кроме того, “Александрия” не может победить на протяжении 6 туров чемпионата. Подопечные Владимира Шарана 3 предыдущие поединки завершили вничью, уступив до этого “Олимпик”. Сейчас “Александрия” с 12 пунктами занимает лишь 10-ю строчку. “Шахтер” также терял очки в двух из трех последних встречах.

Отмечено, что вместе с командой на игру полетел Тайсон, который только накануне вернулся в Киев из расположения сборной Бразилии и успел провести тренировку.

Кроме того, защитник “оранжево-черных” Ракицкий также готовится принять участие в игре с “Александрией” за три недели без практики. После кубкового противостояния с “Зарей” Ракицкий за повреждения пропустил встречи со “Сталью”, “Фейенордом” и “Мариуполем”.

Добавим также, матч состоится в 19:00 на харьковском ОСК “Металлист”.

Как сообщал УНН, Апелляционный комитет ФФУ засчитал “Динамо” техническое поражение за неявку на игру с “Мариуполем”.