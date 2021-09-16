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17 березня, 19:38 • 84853 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 108949 перегляди

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17 березня, 13:49 • 148224 перегляди

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17 березня, 12:39 • 149196 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160007 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177491 перегляди

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Сьогодні SpaceX запустить першу цивільну космічну місію Inspiration4

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні вночі, компанія SpaceX розпочне місію Inspiration4. Запуск ракети заплановано на 03:05 за київським часом. Про це пише УНН з посиланням на трансляцію місії.

Деталі

Місія Inspiration4 вирушить на орбіту на борту космічного корабля Dragon. Запуск ракети Falcon 9 з астронавтами відбудеться зі стартового комплексу 39A у Космічному центрі NASA у Флориді.

Екіпаж Inspiration4 складається з бізнесмена та ініціатора цієї місії Джареда Айзекмана, пілота Сіан Проктор, бортового лікаря Гейлі Арсено і бортінженера Кріса Семброскі. Жоден з них не є професійним астронавтом.

Нагадаємо

Американська компанія SpaceX здійснила у вівторок запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з 51 супутником, призначеним для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

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