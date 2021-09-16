Сьогодні SpaceX запустить першу цивільну космічну місію Inspiration4
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні вночі, компанія SpaceX розпочне місію Inspiration4. Запуск ракети заплановано на 03:05 за київським часом. Про це пише УНН з посиланням на трансляцію місії.
Деталі
Місія Inspiration4 вирушить на орбіту на борту космічного корабля Dragon. Запуск ракети Falcon 9 з астронавтами відбудеться зі стартового комплексу 39A у Космічному центрі NASA у Флориді.
Екіпаж Inspiration4 складається з бізнесмена та ініціатора цієї місії Джареда Айзекмана, пілота Сіан Проктор, бортового лікаря Гейлі Арсено і бортінженера Кріса Семброскі. Жоден з них не є професійним астронавтом.
Нагадаємо
Американська компанія SpaceX здійснила у вівторок запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з 51 супутником, призначеним для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.