Сегодня SpaceX запустит первую гражданскую космическую миссию Inspiration4

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125829 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 141363 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118952 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116665 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 148946 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123475 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165688 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143424 просмотра

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Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179754 просмотра

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня SpaceX запустит первую гражданскую космическую миссию Inspiration4

Сегодня SpaceX запустит первую гражданскую космическую миссию Inspiration4

Киев  •  УНН

 • 15517 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня ночью, компания SpaceX начнет миссию Inspiration4. Запуск ракеты запланирован на 3:05 по киевскому времени. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию миссии.

Детали

Миссия Inspiration4 отправится на орбиту на борту космического корабля Dragon. Запуск ракеты Falcon 9 с астронавтами произойдет со стартового комплекса 39A в Космическом центре NASA во Флориде.

Экипаж Inspiration4 состоит из бизнесмена и инициатора этой миссии Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом.

Напомним

Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 51 спутником, предназначенным для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink.

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