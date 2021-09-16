Сегодня SpaceX запустит первую гражданскую космическую миссию Inspiration4
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня ночью, компания SpaceX начнет миссию Inspiration4. Запуск ракеты запланирован на 3:05 по киевскому времени. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию миссии.
Детали
Миссия Inspiration4 отправится на орбиту на борту космического корабля Dragon. Запуск ракеты Falcon 9 с астронавтами произойдет со стартового комплекса 39A в Космическом центре NASA во Флориде.
Экипаж Inspiration4 состоит из бизнесмена и инициатора этой миссии Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом.
Напомним
Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 51 спутником, предназначенным для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink.