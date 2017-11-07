Сьогодні рух транспорту Московським та Південним мостами у Києві тимчасово обмежать
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, з 10:30 до 19:00 у зв’язку з ремонтом буде частково обмежено рух транспорту Південним та Московським мостами. Про це повідомили в КК "Київавтодор", передає УНН з посиланням на сайт КМДА.
Так, рух буде обмежено на наступних ділянках:
Південним мостовим переходом у напрямку руху зі Столичного шосе на проспект Миколи Бажана.
Московським мостом через р. Дніпро – в обох напрямках почергово у першій і другій смугах руху.
У повідомленні зазначається, що комунальна корпорація просить вибачення за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаного із ремонтом.
Нагадаємо, столична влада закуповує сучасні трамваї, які курсуватимуть Києвом.