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Сьогодні рух транспорту Московським та Південним мостами у Києві тимчасово обмежать

Сьогодні рух транспорту Московським та Південним мостами у Києві тимчасово обмежать

Київ • УНН

 • 11600 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, з 10:30 до 19:00 у зв’язку з ремонтом буде частково обмежено рух транспорту Південним та Московським мостами. Про це повідомили в КК "Київавтодор", передає УНН з посиланням на сайт КМДА.

Так, рух буде обмежено на наступних ділянках:

Південним мостовим переходом у напрямку руху зі Столичного шосе на проспект Миколи Бажана.

Московським мостом через р. Дніпро – в обох напрямках почергово у першій і другій смугах руху.

У повідомленні зазначається, що комунальна корпорація просить вибачення за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаного із ремонтом.

Нагадаємо, столична влада закуповує сучасні трамваї, які курсуватимуть Києвом.

Українські Національні Новини

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