Сегодня движение транспорта Московским и Южным мостами в Киеве временно ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, с 10:30 до 19:00 в связи с ремонтом будет частично ограничено движение транспорта Южным и Московским мостами. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на сайт КГГА.
Так, движение будет ограничено на следующих участках:
Южным мостовым переходом по направлению движения со Столичного шоссе на проспект Бажана.
Московским мостом через р. Днепр - в обоих направлениях поочередно в первой и второй полосах движения.
В сообщении отмечается, что коммунальная корпорация просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанного с ремонтом.
Напомним, столичные власти закупает современные трамваи , которые будут курсировать Киевом.