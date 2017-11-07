Сегодня движение транспорта Московским и Южным мостами в Киеве временно ограничат

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57733 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125168 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106132 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108742 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107243 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100345 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105241 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102525 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145723 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116372 просмотра

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Сегодня движение транспорта Московским и Южным мостами в Киеве временно ограничат

Сегодня движение транспорта Московским и Южным мостами в Киеве временно ограничат

Киев  •  УНН

 • 11592 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, с 10:30 до 19:00 в связи с ремонтом будет частично ограничено движение транспорта Южным и Московским мостами. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на сайт КГГА.

Так, движение будет ограничено на следующих участках:

Южным мостовым переходом по направлению движения со Столичного шоссе на проспект Бажана.

Московским мостом через р. Днепр - в обоих направлениях поочередно в первой и второй полосах движения.

В сообщении отмечается, что коммунальная корпорация просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанного с ремонтом.

Напомним, столичные власти закупает современные трамваи , которые будут курсировать Киевом.

Украинские Национальные Новости

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