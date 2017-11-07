Сегодня движение транспорта Московским и Южным мостами в Киеве временно ограничат

Так, движение будет ограничено на следующих участках:

Южным мостовым переходом по направлению движения со Столичного шоссе на проспект Бажана.

Московским мостом через р. Днепр - в обоих направлениях поочередно в первой и второй полосах движения.

В сообщении отмечается, что коммунальная корпорация просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанного с ремонтом.

Напомним, столичные власти закупает современные трамваи , которые будут курсировать Киевом.