Сьогодні розпочне роботу Євромістечко на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні розпочне роботу фан-зона EuroVillage на Хрещатику в столиці. Про це під час прес-конференції повідомила директор Департаменту культури КМДА Діна Попова, передає УНН.
“Сьогодні почне працювати EuroVillage на Хрещатику, містечко Євробачення, яке буде вже сьогодні відкрите абсолютно для всіх з 7 години вечора”, — повідомила Д.Попова.
Нагадаємо, делегації з 39 країн прибули на Євробачення-2017.
Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 — 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.